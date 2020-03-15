Порошенко прибыл из Испании на территорию Украины, - СМИ

Cessna 560XL Citation XLS OE-GjM. На борту такого типа Порошенко вернулся в Украину Страна.ua

Самолет, на котором летел пятый президент, приземлился в аэропорту "Борисполь"

В ночь с 14 на 15 марта пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Украину из Испании вместе со своими детьми, которых он по дороге забрал из Лондона. Об этом сообщает Pavlovsky News и Страна.uа.

Как отмечается, самолет Cessna 560XL Citation XLS OE-GjM с австрийской регистрацией, на котором летел Порошенко, приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве.

"Судя по тому, что он с семьей свободно вышел из терминала, на карантин его не отправили", - отметили в издании.

По информации Страна.uа, Петр Порошенко находился в Испании на лечении, однако планы нарушил всеукраинский карантин и закрытие границ с 17 марта. Ведь, после этой даты Порошенко скорее всего смог бы вернуться в Украину только вместе с эвакуированными из европейских стран гражданами.

В связи с этим, по информации СМИ, Петр Порошенко срочно прервал курс и отправился в Лондон, где политик забрал сына Мишу и двух дочерей Сашу и Женю, которые учатся в британской столице.

Напомним, накануне, 14 марта, в украинских СМИ появилась информация о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко срочно вылетит в Киев из Испании с остановкой в Лондоне, где он заберет своих детей.