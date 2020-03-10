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Порошенко понял, что игры закончились, – Шарий о допросах пятого президента

Анатолий Шарий Фото - скриншот

Блогер обратил внимание на изменение в отношении политика к допросам

Петр Порошенко начал бегать на допросы после того, как убрали генпрокурора, потому что он понял, что игры закончились.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил блогер Анатолий Шарий.

"Обратите внимание, как он начал бегать на допросы после того, как убрали генпрокурора. Он, конечно, расказал, что он пришел исключительно для того, чтобы вручить там документ, судебный документ, в котором предписывается, чтобы ГБР закрыло дело... Оказалось, что это фейк, конечно, он не может без фейков. Но на самом деле он... прискакал, потому что понял, что игры закончились. И я вполне доверяю появившимся на уровне слухов, появившейся информации о том, что Порошенко, конечно, готовит запасной аэродром. И, грубо говоря, его самолет стоит, знаете, с полным баком", – заявил Анатолий Шарий.

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Как сообщалось, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ему никто не давал указаний подписывать какие-то подозрения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом Рябошапка сообщил в зале парламента во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Напомним, в конце февраля в Государственном бюро расследований подготовили пять подозрений бывшему президенту Украины Петру Порошенко, однако Офис генерального прокурора вернул их из-за плохого качества.

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