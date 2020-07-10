Рабинович об обвинениях Зеленского в адрес "Оппозиционной платформы – За жизнь": Это просто безумие!

Вадим Рабинович

У страны нет будущего, потому что президент его даже не очерчивает. Он ни разу не сказал, как мы будем жить. У него в запасе всегда есть план "Б" или какие-то креативные штучки, однако с креативом пора заканчивать.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Политик прокомментировал заявления президента с обвинениями в адрес партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Если убрать фактор крайней жары в стране и затмение Луны там было несколько дней назад, там еще какие-то причины, то никаких причин, связанных с разумом, я найти не могу. Дело в том, что мне казалось, что президент страны на вопрос представителя террористической организации должен был его спросить, как его соратники забивают битами членов партии Шария. Должен был спросить, как они бросают гранаты в офис "Оппозиционная платформа - За жизнь", как терроризируют улицы украинских городов. А он вдруг начал говорить, что "ми з вами однієї думки", что Медведчук виноват. Кто там, знаете, "невістка" во всем виновата... Я не вижу причины того, что происходит. Президент вроде должен понимать все адекватно, но, очевидно, пребывание в кабинете Порошенко - или тот его перед уходом укусил, я не знаю, что произошло, но это какое-то безумие. Просто безумие!" – заявил парламентарий.

Вадим Рабинович продолжил: "Человек, обещавший нам мир, - полностью на военной стороне. Человек, который обещал набрать новую команду, идущую к миру, набирает Резникова, который говорит, что Минских соглашений больше нет. Человек, который обещал нам, что не будет жить на госдачах, а там будут жить дети, быстренько заселяется на дачу. Я это могу перечислять. Бог с ними уже, с этими дачами, но это безумие в отношении будущего страны. Его нету, потому что он его даже не прочерчивает. Он ни разу не сказал, как мы будем жить. У него в запасе всегда есть план "Б" или какие-то креативные штучки. Поэтому, к сожалению, я думаю, что с креативом пора заканчивать. Мы подходим к такому итогу печальному, когда надо понять, что и в этот раз мы очень сильно ошиблись, еще сильнее, чем мы думали".

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Владимира Зеленского прекратить голословные обвинения и политические преследования партии и ее лидеров. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте политсилы.