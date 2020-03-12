Порошенко не явится на допрос в ГБР 13 марта, - СМИ

Петр Порошенко возле ГБР Украинская правда

Адвокаты Порошенко отметили, что их клиент находится за пределами Украины

Пятый президент Украины и депутат "Европейской Солидарности" Петр Порошенко не явиться на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на собственные источники в ГБР.

В частности, по словам собеседника издания, адвокаты Порошенко заявили, что их клиент не появится в ведомство за то, что сейчас он находится за пределами Украины.

Новости по теме: Порошенко понял, что игры закончились, – Шарий о допросах пятого президента

Напомним, в пятницу, 13 марта Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на очередной допрос, где, по информации СМИ, будет требовать ареста бывшего главы государства.

Отмечается, что после увольнения прокурора Рябошапки, который якобы тормозил расследование дел в отношении Порошенко, сейчас против экс-гаранта начнется настоящее расследование.

Ранее в конце февраля в Государственном бюро расследований подготовили пять подозрений бывшему президенту Украины Петру Порошенко, однако Офис генерального прокурора вернул их из-за плохого качества.