Порошенко не явится на допрос 30 июня, - адвокат

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Допрос должен был начаться в 10:00

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос 30 июня, поскольку не получил вызов на допрос в предусмотренном законом порядке. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань в Facebook.

"Пятый Президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года", - написал Головань.

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Напомним, Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины – ныне народного депутата – Петра Порошенко на допрос 30 июня в качестве подозреваемого. В частности, допрос должен был начаться в 10:00.