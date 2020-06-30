live
Новости » Политика Читати новину українською

Порошенко не явится на допрос 30 июня, - адвокат

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Допрос должен был начаться в 10:00

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос 30 июня, поскольку не получил вызов на допрос в предусмотренном законом порядке. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань в Facebook

"Пятый Президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года", - написал Головань.

Новости по теме: Избрание меры пресечения Порошенко отложено до 1 июля

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины – ныне народного депутата – Петра Порошенко на допрос 30 июня в качестве подозреваемого. В частности, допрос должен был начаться в 10:00.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Минздрав обновил список регионов, которые не готовы к ослаблению карантина Вспышка коронавируса на рынке в Киеве, снос дома на Позняках и землетрясения на Закарпатье: Главное за 26 июня Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях, - Шмыгаль
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Скандальные заявления Третьяковой и Саакашвили. Болтон о Порошенко | Ток-шоу
Евгений Комаровский | Народ против | 25.06.20
Нападения на активистов. Перевыборы. Политика Саакашвили | Ток-шоу
Андрей Николаенко | HARD с Влащенко | 29.06.20
Скандальный эфир. Шарий vs Кузык vs Линько: Жесткие перепалки в студии ЗИК | Ток-шоу