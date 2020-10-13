Порошенко не сядет за решетку – у Зеленского нет ни политической воли, ни морального вдохновения, – Крюкова

Светлана Крюкова Скриншот видео

Уголовных дел против Петра Порошенко так много потому, что нет ни одного основательного, заявила журналистка

Предыдущий президент Петр Порошенко не сядет за решетку, главная причина заключается в том, что у действующего президента Украины Владимира Зеленского нет на это политической воли, а также ни морального, ни организационно-технического вдохновения для того, чтобы это осуществить.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила журналистка Светлана Крюкова.

Журналистка, комментируя информацию о том, что против народного депутата Украины и пятого президента Украины Петра Порошенко открыты 58 уголовных дел, отметила, что дел так много потому, что нет ни одного основательного. Светлана Крюкова убеждена, что ни по одному из эпизодов Петр Порошенко не сядет за решетку, главная причина, по ее словам, заключается в том, что у президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли, а также ни морального, ни организационно-технического вдохновения для того, чтобы это осуществить.

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"Причем на моей памяти - я исхожу из наших расследований, людей, которые могли бы выступать свидетелями, - я могу назвать, как минимум, три эпизода, по которым сейчас не открыто ни одно производство, но которые имеют серьезные нарушения. Первое - это офшорное дело, то есть тот самый офшорный скандал, в котором фигурирует наш бывший прекрасный президент и по которому в рамках этого офшорного скандала в разных странах разные высокопоставленные чиновники - от президентов до премьер-министров - лишились своей репутации, должностей, капиталов и свободы. У нас наш прекрасный бывший президент гуляет на свободе", – сказала Светлана Крюкова.

Напомним, как сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале, против пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко открыли еще одно уголовное дело, которое касается зарегистрированной в юрисдикции Британских Виргинских островов компании "Prime Asset Partners Limited".

Недавно адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что правоохранительные органы открыли против нардепа в общей сложности 58 уголовных дел. В то же время другой адвокат лидера "ЕС" отметил, что некоторые из этих дел были сперва закрыты из-за отсутствия состава преступления, но затем Печерский райсуд Киева открывал их снова.