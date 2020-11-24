Порошенко и Зеленский объединяются в коалицию в Одесском горсовете

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Партии пятого президента Украины Петра Порошенко и действуещего главы государства Владимира Зеленского объединяются в коалицию в Одесском городском совете сразу после выборов, несмотря на демонстрируемый обществу показной антагонизм. Об этом говорится в заявлении Одесской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь", которое размещено на сайте политсилы.

"Еще вчера они лили друг на друга грязь, обвиняли в коррупции и предательстве и чертили "красные линии". После выборов они превратились в партнеров, строящих политическую семью.

Эта новая "политическая семья" вместе с коррупционером Трухановым занимается в Одессе продвижением своих бизнес-интересов, дележом городского бюджета и выполнением антинародных правительственных директив. С это целью порошенковские депутаты проголосуют за назначение "непримиримого" политического оппонента, представителя Зе-команды на должность секретаря городского совета Одессы", - отмечается в нем.

При этом добавляется, что после местных выборов старый и новый режим уже не стесняются демонстрировать взаимную симпатию. С Одессы началась открытая коалиция Зеленского и Порошенко, которую дальше хотят реализовать по всей стране, выступая единым фронтом и возвращая страну к прошлому режиму.

Одесская городская организация и фракция городского совета ОПЗЖ намерены противодействовать этим планам, основной целью которых является подчинить себе Одесский городской совет и наложить лапу на землю, собственность и будущее одесситов.