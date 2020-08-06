Порошенко и Турчинов должны оказаться на скамье подсудимых, потому что скрыли закон об амнистии участников "Л/ДНР", – Кузьмин

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Именно они начали процесс уклонения Украины от выполнения Минских соглашений, заявил парламентарий

Предыдущий президент Петр Порошенко и бывший председатель Верховной Рады Александр Турчинов должны оказаться на скамье подсудимых, потому что они скрыли от общественности принятый Верховной Радой закон об амнистии участников "Л/ДНР".

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий прокомментировал запрос, адресованный спикеру Дмитрию Разумкову и генпрокурору Ирине Венедиктовой о политическом мошенничестве представителей предыдущей украинской власти.

"Представьте ситуацию: когда во исполнение Минских соглашений парламент принимает соответствующие законы, в том числе и закон об амнистии участникам "Л/ДНР", и работа по исполнению Минских соглашений должна была начаться с этого закона, а руководитель парламента и руководитель государства этот закон не подписывают, прячут от общественности и обвиняют противоположную сторону в неисполнении Минских соглашений. Это говорит не только о лицемерии, цинизме, двуличии этих людей, это говорит о том, что именно они положили начало процессу неисполнения или уклонения Украины от исполнения Минских соглашений. Вот именно за эти действия и Порошенко, и Турчинов должны отправиться на скамью подсудимых. И если президент Зеленский будет последовательным в своих намерениях, и Разумков перестанет изображать из себя нейтрального "спостерігача" за Минским процессом, так вот, и действующий спикер парламента, и президент должны исправить ошибку. Должны подписать закон, опубликовать его и начать процедуру исполнения Минских соглашений как раз с закона об амнистии", – заявил Ренат Кузьмин.

Как сообщалось, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин требуют расследовать действия предыдущего президента Петра Порошенко и бывшего председателя ВРУ Александра Турчинова, которые скрыли принятый Радой закон об амнистии участников "Л/ДНР".