Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких

Петр Порошенко Фото - president.gov.ua

На этой неделе у пятого президента подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19

Пятого президента Украины Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Об этом 3 октября сообщила жена политика Марина Порошенко на YouTube-канале "Европейской солидарности".

По словам Марины, сейчас коронавирусом болеет ее муж Петр Порошенко и одна из их дочерей.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - заявила Марина Порошенко.

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Также она добавила, что ситуация в больницах Киева, которые принимают пациентов с коронавирусом, плохая.

Напомним, во вторник, 29 сентября, лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусом COVID-19.