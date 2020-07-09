Порошенко - это пик фарисейства, он дома общается на русском языке, - Крюкова

Сын Порошенко двух слов на русском языке связать не может

Пятый президент Украины Петр Порошенко является пиком фарисейства – он дома общается на русском языке.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Крюкова отметила: бывший президент Украины Петр Порошенко спекулирует на вопросе языка, ведь выступая с резкой критикой русского языка в Украине, в быту пользуется именно им. Поэтому это ничто иное как патриотический популизм.

"Порошенко выпускает на публичный митинг своего сына, который двух слов на украинском зсвязать не может. На украинском языке он не разговаривает и у него есть объяснения по этому поводу: мол, как человек может свободно разговаривать на украинском языке, если она не живет в такой среде? Мы знаем, что дети украинской элиты не живут в Украине, они учатся в австрийских, швейцарских, британских университетах и в большинстве общаются на русском языке. Вот Порошенко спекулировал на теме "армия, язык, вера", при нем была создана эта должность (языкового омбудсмена, – ред.) и он является пиком фарисейства. То есть он дома общается на русском языке", – заявила Светлана Крюкова.

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Она недоумевает, как власти хотят частично запретить и регулировать использование русского языка в Украине, если сами депутаты в кулуарах на русском языке общаются, договариваются и раздают друг другу зарплаты в конвертах.

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Как сообщалось, Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела относительно закона о государственном языке. Группа народных депутатов обвиняет закон в дискриминации нацменьшинств по языковому признаку.