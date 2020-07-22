Порошенко делает из себя жертву, чтобы зарабатывать политические дивиденды, - Ярославский о заявлении Жвании

Денис Ярославский ZIK

Заявление Жвании - исключительно политическое

Пятый президент Украины Петр Порошенко, несмотря на все шоу-программы с допросами, несмотря на то, что он сейчас находится под определенным следствием, он делает из себя политическую жертву, набирая на этом политические дивиденды.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский.

Гость программы, комментируя заявление бывшего народного депутата Давида Жвании, который рассказал о том, что передавал еврочиновникам 5 миллионов евро взятки за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах, отметил, что Жвания фактически ничего нового не сказал, это и так у всех в стране "на ушах".

"А почему именно сейчас Жвания сказал, то я не могу судить по мотивам, которые его на это подтолкнули, вместо этого я могу лишь оценить с юридической точки зрения и предположить политическую. И политическая состоит в том, что, как бы мы хотели или нет, а Порошенко, несмотря на все шоу-программы с допросами, несмотря на то, что он сейчас находится под определенным следствием, он где-то даже делает из себя политическую жертву, набирая на этом политические дивиденды. К сожалению. Несмотря на то, что в свою очередь партия "Слуга народа" падает в рейтинге. Поэтому мне кажется, что именно сейчас это более актуально", – сказал экс-чиновник.

По мнению Ярославского, это не последний инсайд от Жвании, он будет подавать еще "порционную информацию", которая растянется минимум на месяц.

"И это повлечет за собой определенные рейтинговые потери для Порошенко", – отметил гость программы.

А с точки зрения юриспунденции, добавил Ярославский, сам Жвания сообщил о том, что давал взятку, вероятно, он также скажет, что его к этому вынудили, поэтому он освобождается от юридической ответственности.

"То есть юридически он себя обезопасил по некоторым позициям. Это изначально позиция самой 369 статьи. Ну и очень сложно будет доказать, потому что те чиновники, которых он даже озвучит, вызывает максимум международный скандал, но они скажут, что никто ничего не брал и не делал. Поэтому здесь это наверное исключительно политическое заявление", – заявил Ярославский.

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Напомним, бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на пост президента Украины.

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