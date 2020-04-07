Поправки к "антиколомойскому" законопроекту направлены на затягивание процесса его принятия, - Разумков
Пока не известно, когда парламент начнет рассмотрение этих правок
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что 16 300 правок поданы не для того, чтобы улучшить законопроект, а для того, чтобы затянуть процесс его принятия. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Я считаю, что такое количество правок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно больше направлено на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать, это мое личное мнение. Однако я думаю, что большая часть со мной согласится", - сказал Разумков.
Кроме этого, спикер парламента добавил, что в ближайшее время состоится заседание комитета, на котором все правки сведут в таблицу. Ее подготовят к рассмотрению в парламенте.
"Когда и как мы будем рассматривать в ВРУ... это вопрос, я думаю, что немного позже мы сможем вернуться к ответу на этот вопрос", - сказал Разумков.
Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что внеочередное заседание парламента состоится в конце этой недели, однако точную дату не назвал.