Поправки к "антиколомойскому" законопроекту направлены на затягивание процесса его принятия, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

Пока не известно, когда парламент начнет рассмотрение этих правок

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что 16 300 правок поданы не для того, чтобы улучшить законопроект, а для того, чтобы затянуть процесс его принятия. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я считаю, что такое количество правок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно больше направлено на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать, это мое личное мнение. Однако я думаю, что большая часть со мной согласится", - сказал Разумков.

Кроме этого, спикер парламента добавил, что в ближайшее время состоится заседание комитета, на котором все правки сведут в таблицу. Ее подготовят к рассмотрению в парламенте.

"Когда и как мы будем рассматривать в ВРУ... это вопрос, я думаю, что немного позже мы сможем вернуться к ответу на этот вопрос", - сказал Разумков.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что внеочередное заседание парламента состоится в конце этой недели, однако точную дату не назвал.