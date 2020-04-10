Поправки "антиколомйського законопроекта" свели в таблицу, но в комитете заявляют о давлении

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Впрочем на главу комитета поступило заявление в правоохранительные органы

Аппарат Верховной Рады свел в одну таблицу все 16 тысяч правок в "антиколомойского" законопроекта о банках, однако в профильном комитете парламента заявляют о давлении и заявления в правоохранительные органы на членов комитета. Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Наконец все 16 000+ правок внесены в таблицы. Это просто титаническая работа нашего секретариата, которые смогли преодолеть этот "поправочный рекорд". Таким об’объем информации очень трудно обработать даже нескольким компьютерам Верховной Рады, поэтому идет процесс их объединения в единые документы. Возможно это будет сравнительная таблица по отдельным разделам (пример см. – законопроект №6232 в прошлом созыве)", - написал нардеп.

По его словам, есть информация о заявления в правоохранительные органы на председателя комитета Даниила Гетманцева, и члена комитета Марьяна Заблоцкого.

"Как сопротивление принятию законопроекта в правоохранительные органы поступило заявление на председателя нашего Комитета Даниила Гетманцева и члена комитета Марьяна Заблоцкого (который был избран и.о. секретаря на время рассмотрения закона о банках в первом чтении) за якобы правонарушения при проведении заседания комитета. Верю в то, что все было по закону поэтому считаю что такие действия это дополнительное давление на комитет с целью остановить принятие законопроекта. Детали выясняем", - добавил Железняк.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев объяснил, как комитет будет работать над поправками к "антиколомойського" законопроекта.