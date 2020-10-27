Попов: Киев не получает ни копейки из программы "Большое строительство", у него что - нет проблем?

Александр Попов Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Несмотря на то, что бюджет Киева самый большой в Украине, его все равно не хватит для того, чтобы решить все насущные проблемы столицы, говорит политик

Киев по состоянию на сегодня не получил ни копейки из программы "Большое строительство" на свое развитие. У него что, нет проблем с реконструкцией или капитальным ремонтом мостов, мы не строим метро?

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Большая проблема Киева, по словам политика, заключается в том, что за последние годы город использовал только свои средства и не получал ничего из государственного бюджета.

"Даже несмотря на то, что этот бюджет самый большой в Украине, его все равно не хватит для того, чтобы решить все насущные проблемы столицы. Здесь обязательно должно быть партнерство с правительством. А его нет на сегодняшний день", – сказал Александр Попов.

Нынешние власти Киева, продолжил он, не в состоянии даже принять участия в программе президента Зеленского "Большое строительство".

"К сожалению, мне приходится об этом с жалостью говорить, что программа "Большого строительства", которая рекламируется сегодня и правительством, и президентом, но Киев ни копейки из этой программы на свое развитие не получает. У нас что, нет проблем реконструкции или капитального ремонта мостов, мы не строим метро? Это нужно делать с правительством", – подчеркнул Александр Попов.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

По результатам экзитпола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом "Украина 24" и социологической компанией Liberty Report, выборы мэра Киева состоятся в два тура.

По данным опроса, Виталий Кличко набирает 45,93%, Александр Попов - 9,62%, Ирина Верещук - 8,53%.