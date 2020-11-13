Попадут под статью: Министр Кабмина предупредил мэров об ответственности за несоблюдение карантина

Министр Кабинета министров Олег Немчинов Укринформ

География условных демаршей городских голов на 80-90% накладывается на географию повторных выборов, заявил Олег Немчинов

Если коммунальные учреждения по распоряжениям городских голов будут работать вопреки решению Кабмина об усилении карантина, то мэры просто попадут под статью.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK во время включения заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Министр прокомментировал отказ городских глав ряда городов выполнять правительственное решение об усилении карантинных ограничений на выходных.

"Есть закон Украины, который регламентирует деятельность во время пандемической ситуации, на основании которого у нас в Украине введен режим чрезвычайной ситуации. В режиме чрезвычайной ситуации КМУ принимает решение по урегулированию тех или иных актов. Поэтому в этом случае, если вы посмотрите географию условных демаршей со стороны городских голов, вы можете ее наложить с вероятностью 80-90 процентов на географию повторных выборов, которые должны состояться 15, 22 и 29 ноября", – сказал Олег Немчинов.

Министр Кабинета министров продолжил: "Городские головы, при всем моем уважении к ним как лидерам местных общин, в данном случае делают сугубо политические заявления, потому что они не имеют никакого влияния, кроме как должностные лица, которые являются представителями общин, которые являются учредителями тех или иных коммунальных заведений. Если они примут решение, что их коммунальные заведения по их распоряжениям будут работать, то они просто попадут под статью. Что касается всего остального - они не имеют полномочий для того, чтобы регулировать любые другие ограничения. Их местные комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с распорядительными документами КМУ, могут принимать решение только об усилении карантина. И если они считают нужным, то такие решения – решения комиссий ТЭБЧС могут принять".

Напомним, правительство ввело карантин выходного дня. Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.

Недавно городской голова Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.

Впоследствии секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский заявил, что в городе также не планируют вводить карантин выходного дня".

Аналогичные заявления сделали в ряде других городов.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что городские головы не имеют полномочий отменять на территории отдельной административной единицы действие решений Кабмина, в том числе и о введении "карантина выходного дня".

Добавим, по состоянию на утро 13 ноября в Украине лабораторно подтверждено 512 652 случая коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки в Украине зафиксировано 11 787 новых случаев COVID-19 (среди них 388 детей и 555 медработников), смогли выздороветь 6155 пациентов, а жертвами болезни стали 172 человека.