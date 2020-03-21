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Помпео обвинил РФ, Китай, Иран в дезинформации относительно коронавируса

Государственный секретарь США Майк Помпео 

 Фликр

По словам Майка Помпео, страны сознательно дезинформируют население относительно происхождения вируса

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении не правдивой информации относительно коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. 

По словам государственного секретаря США Майк Помпео, страны сознательно дезинформируют население относительно происхождения вируса и применения мер в борьбе с недугом. 

"Плохие актеры сознательно распространяют дезинформацию о происхождении вируса, реактивные мероприятия. Пожалуйста, убедитесь, что ваша информация поступает из надежных источников", - говорится в сообщении. 

Вместе с тем, среди дезинформационных сообщений Помпео выделил теории о том, что "каким образом этот вирус пошел от вооруженных сил США" и потому, что в США происходят задержания.

"Мы не можем позволить распространять дезинформацию от государственных деятелей и других, которые хотят помешать нашим усилиям", - добавил Помпео. 

Напомним, недавно представитель ЕС Питер Стано заявил, что с начала эпидемии коронавируса COVID-19 соответствующие службы Еврокомиссии заметили рост потока дезинформации из-за пределов Европейского Союза, при этом значительная ее часть выходит из России, от провайдеров, которые расположены на ее территории, или от источников, которые связанные с прокремлевскими силами. 

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