Помпео обвинил РФ, Китай, Иран в дезинформации относительно коронавируса

По словам Майка Помпео, страны сознательно дезинформируют население относительно происхождения вируса

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении не правдивой информации относительно коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам государственного секретаря США Майк Помпео, страны сознательно дезинформируют население относительно происхождения вируса и применения мер в борьбе с недугом.

There is regarding the disinformation Coronavirus coming from China, Russia, Iran, and others. Disinformation includes texts with fake rumors about a national lockdown. Follow guidance from state and local authorities, https://t.co/XnPrVeij1D, and @cdcgov for real updates.