Помпео обвинил РФ, Китай, Иран в дезинформации относительно коронавируса

Государственный секретарь США Майк Помпео Фликр

По словам Майка Помпео, страны сознательно дезинформируют население относительно происхождения вируса

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении не правдивой информации относительно коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам государственного секретаря США Майк Помпео, страны сознательно дезинформируют население относительно происхождения вируса и применения мер в борьбе с недугом.

There is regarding the disinformation Coronavirus coming from China, Russia, Iran, and others. Disinformation includes texts with fake rumors about a national lockdown. Follow guidance from state and local authorities, https://t.co/XnPrVeij1D, and @cdcgov for real updates. — The White House (@WhiteHouse) March 21, 2020

"Плохие актеры сознательно распространяют дезинформацию о происхождении вируса, реактивные мероприятия. Пожалуйста, убедитесь, что ваша информация поступает из надежных источников", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, среди дезинформационных сообщений Помпео выделил теории о том, что "каким образом этот вирус пошел от вооруженных сил США" и потому, что в США происходят задержания.

Bad actors are knowingly spreading disinformation about the origin of the virus, reactive measures, and more.



Please ensure that your information comes from reliable sources, including https://t.co/XnPrVe0HD3 and https://t.co/VJMdygc1jb. pic.twitter.com/jOw1doBfi7 — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2020

"Мы не можем позволить распространять дезинформацию от государственных деятелей и других, которые хотят помешать нашим усилиям", - добавил Помпео.

Напомним, недавно представитель ЕС Питер Стано заявил, что с начала эпидемии коронавируса COVID-19 соответствующие службы Еврокомиссии заметили рост потока дезинформации из-за пределов Европейского Союза, при этом значительная ее часть выходит из России, от провайдеров, которые расположены на ее территории, или от источников, которые связанные с прокремлевскими силами.