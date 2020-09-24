Поместье для генпрокурора. На госдаче, где поселилась Венедиктова, большой особняк и персональное озеро. Видео

Особняк окружает живая изгородь из туй Владислав Бовтрук, "Страна"

Резонансной новостью вчерашнего дня стал переезд генерального прокурора Ирины Венедиктовой на госдачу в Пуще-Водице. Журналист Владимир Бойко опубликовал договор аренды на дом, в котором поселилась глава ГПУ, а также всю подноготную этой истории. Об этом сообщает "Страна.ua".

Оказывается, Венедиктова теперь живет в резиденции президента и платит за аренду огромного поместья чуть более $2 000 в месяц. "Страна" побывала в элитной местности, которая скрыта в сосновом лесу на окраине Киева. С высоты птичьего полета журналисты увидели, что на участке руководителя силового ведомства двухэтажный особняк, гостевой домик, персональное озеро и теннисный корт.

Большой водоем с беседками занимает половину заднего двора Владислав Бовтрук, "Страна"

Как отмечается, семья Венедиктовой еще в июне этого года въехала в резиденцию президента Украины, общей площадью 675,1 кв.м по адресу: Киев, ул. Вышгородская, 85. Как пишет Бойко, об этом она договорилась с Евгением Егоровым, обвиняемым в уголовном деле директором комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами. Однако право проживать там имеют только три лица: сам гарант, премьер-министр и спикер парламента.

Для того, чтобы обойти эту норму, генпрокурор обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Премьер издал постановление с грифом "для служебного пользования", где добавил нужную правку: "дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц".

В опубликованном журналистом договоре аренды жилья значится, что ежемесячная плата за съем составляет 63 000 грн. При том, что содержание поместья из госбюджета обходится в 163 000 грн в месяц.

На территории двухэтажный особняк и домик для гостей Владислав Бовтрук, "Страна"

Красным на карте обозначена запретная территория для полетов дронов Владислав Бовтрук, "Страна"

Корреспонденты "Страны" отправились осмотреть новое место жительства генпрокурора.

"Резиденция находится на окраине Киева, рядом с Минским массивом и Министерскими озерами. Отсюда одинаково близко Пуща-Водица и Вышгород. А вот до центра города добираться проблематично особенно в час пик. Путь через Оболонь или площадь Шевченко обычно сильно загружен. Прямо у дома Венедиктовой расположена поликлиника и госпиталь МВД Киевской области", - отмечает издание.

Журналисты подняли квадрокоптер, чтобы рассмотреть закрытую территорию госдач. Но подлететь ближе чем на 100 метров не удается. Пропадает сигнал, работают, так называемые, "глушилки", которые дают радиопомехи. Хотя, согласно карте на сайте Госавиаслужбы Украины, на эту местность не распространяется запрет на полеты беспилотников. Но нам все же удается сделать несколько кадров. С воздуха видно, что на участке двухэтажный особняк с летней кухней. И отдельно стоящий домик для гостей в таком же сдержанном стиле.

Как добавляется, у Венедиктовой на заднем дворе большое озеро с двумя помостами и беседками. А также корт, где можно поиграть в большой теннис.

Отметим, что в налоговой декларации за прошлый год у генпрокурора и ее семьи не значится ни одного объекта недвижимости в Киеве. Также до сих пор на сайте НАПК (Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции) не обнародован документ Венедиктовой об актуальных расходах под названием "Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии".