Получить эти гарантии сегодня просто невозможно: Посол Германии о Будапештском меморандуме

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен Фото из открытых источников

По ее словам, пока нет смысла для расширения нынешних форматов урегулирования конфликта на Донбассе

Будапештский меморандум является политической декларацией, а не международным договором, поэтому Украине невозможно получить по нему гарантии. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в интервью "Интерфакс-Украина".

"Будапештский меморандум - это политическая декларация и не более, это не международный договор... То есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", - сказала Фельдхузен.

По ее словам, пока нет смысла для расширения нынешних форматов урегулирования конфликта на Донбассе. Более важна поддержка Украины со стороны международных партнеров.

"Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все - таки "нормандский формат" неплохо работает, и иметь больший круг участников - это больше координирования позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет 7 или 8 участников - это еще хуже", - добавила Фельдхузен.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три последних вопроса общенационального опроса, который состоялся во время голосования на местных выборах. Один из них касается поднятия темы невыполнения со стороны подписантов обязательств Будапештского меморандума на международном уровне.