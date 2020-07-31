Польша и США договорились о размещении постоянного военного контингента

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В страну прибудет еще около 1000 военных

Польша и США достигли политической договоренности о размещении в Польше постоянного военного контингента США и введения в страну еще около 1000 военных. Об этом сообщает DW со ссылкой на слова министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Мы преуспели. Мы завершили переговоры по соглашению в сфере оборонного сотрудничества", - министр.

В сообщении отмечают, что соглашение предусматривает дальнейшее углубление военного сотрудничества между странами и увеличение военного присутствия США в Польше.

"В продолжение двух соглашений, подписанных президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, размещение американских войск было решено изменить с ротационной основы на постоянную. Количество военных США, размещенных в Польше, вырастет ориентировочно на 1000, минимум до 5,5 тысячи", - говорится в соответствующем коммюнике.

После завершения подготовительной работы, соглашение будет подписано.

В коммюнике также отметили, что 29 июня министр обороны США Марк Эспер объявил о создании в Польше в ближайшее время передового командование 5-го армейского корпуса США.

"Вместе с усиленным военным присутствием НАТО на восточном фланге Альянса, это усилит эффект сдерживания и безопасность всех союзников, в том числе нашего региона", - добавляют в минобороны Польши.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 6 июня заявил, что надеется на скорейший ввод американских войск на свою территорию.