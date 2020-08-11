Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси

Протесты в Минске TUT.by.

В Польше хотят, чтобы Беларусь была открытой демократической страной

Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси на фоне массовых протестов после президентских выборов. По его словам, у Польши есть опыт в таких вопросах. Об этом сообщает издание "Наша Нива".

"В Польше есть определенный опыт - имеются в виду переговоры 1989 года, - который мог бы послужить в качестве подхода и разрешения ситуации в Беларуси. Мы к этому готовы. Это мог бы быть наш вклад. Мы считаем необходимым начало переговоров власти с представителями общества", - заявил Чапутович.

Он добавил, что Польша заинтересована, чтобы Беларусь была демократической и открытой для международного сотрудничества страной.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав более 80%.

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В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. 10 августа МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны.

В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, также известно, что силовики начали стрелять по митингующим.