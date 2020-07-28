Половина украинцев не ожидают изменений от проведения местных выборов, – Лесничий

Юрий Лесничий Скриншот видео

Надежды на то, что партия власти сменит местную власть на лучшую, у опрошенных нет, говорит эксперт

Половина украинцев не ожидают каких-либо изменений в связи с проведением местных выборов.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий, комментируя результаты последних социологических опросов.

"Мы опросили украинцев относительно перспектив их жизни и ожиданий от местных выборов, изменится ли оно, в частности, по конкретным критериям – качество благоустройства, качество профессионализма местной власти. И мы видим, что практически половина украинцев по всем вопросам не ожидают каких-либо изменений в связи с проведением местных выборов. С одной стороны, это традиционно для украинского общества - особенно от местной власти ничего хорошего не ждать. По всем показателям, повторюсь, около 50% являются скептиками. То есть, с одной стороны, небольшой надежды на то, что те кристаллизированные местные группы влияния, которые содержат преимущественно власть на местах, могут быть изменены нынешней партией власти на что-то более толковое, в украинцев нет", – заявил Юрий Лесничий.

Как сообщалось, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, проходной барьер преодолели бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом анализа и прогнозирования.

Социологическое исследование проводилось Институтом анализа и прогнозирования с 16 по 26 июля 2020 года в 24-х областях Украины и Киеве. Общее количество опрошенных – 2032 человека. Погрешность выборки не превышает 2,1%. Метод опроса: интервью по месту жительства респондентов.