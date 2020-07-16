Половина фракции меня поддерживает: Бужанский рассказал о перспективах языкового законопроекта

Макс Бужанский Фото из открытых источников

Нардеп отметил, что законопроект №2362 не имеет никакого отношения к вопросу языка и образования

Половина фракции "Слуги народа" поддерживает законопроект № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат (фракция "Слуги народа") Максим Бужанский, который является автором этого законопроекту.

Политик отметил, что законопроект №2362, автором которого он является, не имеет никакого отношения к вопросу языка. Более того, он не имеет никакого отношения к вопросу образования.

"Этот законопроект о том, что для всех без исключения национальных меньшинств должны быть одни правила. Если принято решение о том, что все школы переходят на государственный язык обучения, хотя это нарушение европейских норм, но, тем не менее, все должны перейти в один день. Если принято решение, что должен быть установлен минимальный объем предметов, преподаваемых на государственном языке - украинском, то этот минимальный объем должен быть для всех. Нет у нас в Конституции такого, что для одних одни правила, для других другие. Более того, нам на это не один раз указывала Венецианская комиссия, подчеркнув, что никаких преимуществ нацменьшинствам, говорящим на языках стран ЕС, давать не нужно, в ЕС так не принято. Об этом сказал и уполномоченный ООН по правам человека. Поэтому это нормально и по-европейски, если мы идем в Европу ", - подчеркнул Максим Бужанский.

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При этом он добавил, что такую ​​позицию поддерживает половина фракции партии "Слуги народа".

"Что касается фракции, меня поддерживает минимум половина фракции в этом вопросе. И это лучшая половина, поддержкой которой я горжусь настолько, насколько только можно гордиться. Те люди, которые ко мне подходят, я поставил себе высшую оценку просто, что они готовы меня поддержать", - сказал народный депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада не внесла в прядок дня на 16 июля законопроект "слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, по обучению государственным языком в учебных заведениях".

В частности, законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры не планирует в этом году пересматривать вопрос языковых квот на телевидении и радио