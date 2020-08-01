Политолог Якубин: Есть потребность в более тесном прямом диалоге президента Зеленского с Путиным

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Козак в своем письме зафиксировал позицию, намекнув на то, что теперь стороны должны говорить не просто на уровне советников, а людей, которые имеют возможность принимать решения

Минская контактная группа перетрансформована. Туда добавлены представители правительства, парламента, поэтому теперь есть потребность в более тесном, даже прямом диалоге президентов Украины и России.

Об этом во время включения в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK заявил политолог Алексей Якубин.

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня достаточно искренне говорит о том, что он понимает, что ключевой мандат, за который его выбрали люди – это достижение мира.

Вместе с тем Якубин считает, что за первый год мирный процесс имел положительную динамику, ведь происходили обмены, Украина вернула захваченных моряков и договаривалась о разведении. О прогрессе свидетельствует, по словам Якубина, и проведение нормандского формата в Париже впервые с 2016-го года.

Поэтому, считает политолог, Зеленскому следует идти на прямые переговоры с президентом России

"Теперь есть потребность говорить дальше о политической части. У нас сейчас Минская контактная группа перетрансформована. Туда добавлены представители правительства, парламента. Поэтому теперь есть потребность в более тесном, даже прямом диалоге президентов", – заявил Алексей Якубин.

Также политический эксперт обратил внимание на то, что в своем письме заместитель главы АП России Дмитрий Козак зафиксировал позицию, намекнув на то, что теперь стороны должны говорить не просто на уровне советников, а людей, которые имеют возможность принимать решения.

"То есть, на уровне даже президентском. Поэтому в таком случае, мне кажется, что у власти есть понимание, что если она не будет двигаться в "Минске", то долго притворяться что-то не удастся, придется сотрудничать со всеми сторонами", – прокомментировал политический эксперт.

Напомним, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советника канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку). В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком.

В письме говорится, что работа советников глав государств "нормандского формата" неэффективна. Козак констатирует, что недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималась практически без участия Франции и Германии - вполне основываясь на российские предложения.

Также он критикует проект документа, который сейчас прорабатывается в рамках "Нормандии". Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессмысленный и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе. А попытки наполнить его содержанием не встречают, по мнению помощника Путина, никакого энтузиазма у других участников формата.