Политолог спрогнозировал, когда пройдет "мода" на "звезд" в украинской политике

Владимир Цыбулько Скриншот видео

Владимир Цыбулько назвал, принятие какого закона будет предшествовать этому

"Мода" на "звезд" в украинской политике пройдет тогда, когда появится полноценный новый закон о политических партиях.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Владимир Цыбулько.

Ведущие поинтересовались, когда в Украине пройдет "тренд" приглашать "звезд" в политику и на их плечах въезжать в парламент или местные советы.

"Дело в том, что информационная эпоха предполагает капитализацию публичности. Но если у нас появится полноценный новый закон о политических партиях, где будет требоваться четкая структуризация минимум в двух третях субъектов плюс минимум в двух третях районов каждой области... Избирательное законодательство этот шаг уже сделало, у нас от 10 тысяч в населенном пункте пропорциональные выборы. Это означает, что партии сейчас, на первом этапе, будут хвататься за публичных людей, а на втором этапе – за тех, кто сможет строить партийные сети", – отметил Владимир Цыбулько.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года.

Как сообщали, политическая партия "Голос" решила выдвинуть на пост мэра Киева телеведущего Сергея Притулу. Официальное представление кандидата состоялось 11 августа на съезде политсилы.