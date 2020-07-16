Политолог Рубан: Власть теряет авторитет, поэтому сейчас происходит апелляция к славному прошлому

Юрий Рубан во Львове. Фото Тыс Николай/ZIK

Когда власть теряет авторитет, она может действовать только подкупом или насилием

Новая власть, которая пришла на волне доверия, теряет авторитет, поэтому сейчас происходит апелляция к славному прошлому.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Юрий Рубан.

Комментируя выступления политиков и общественных деятелей на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, политолог отметил, что это событие действительно знаковое, торжественное, но с другой стороны возвращение в прошлое и гадания, когда страна повернула не туда – это совершенно пустое понятие.

"Давайте подумаем о том, в какой ситуации мы сегодня оказались. И сейчас мы видим, что власть, пришедшая на волне доверия, употреблялись всевозможные красивые образы, но реалии таковы, что власть теряет авторитет. А когда власть теряет авторитет, она может действовать только подкупом или насилием. И того и другого ресурса сейчас маловато, поэтому происходит апелляция к славному прошлому. Теперь уже мы видим разные взгляды на это прошлое", – отметил Юрий Рубан.

Вместе с тем он призвал власть не перекладывать ответственность на народ за все, что происходит сейчас в стране.

"Есть два понятия "народ". То понятие, которое является политико-правовым, которое в Конституции записано, это не есть множественное число граждан Украины, которые ходят по улице. Поэтому давайте не будем мучить людей тем, что они сами виноваты в том, что они выбрали таких политиков. Это несколько сложнее", – подчеркнул Юрий Рубан.

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Напомним, сегодня утром возле Верховной Рады Украины состоялись торжественные мероприятия по случаю принятие Декларации о государственном суверенитете Украины. Почетный караул торжественно поднял Государственный флаг Украины, и прозвучал гимн нашего государства.