Политолог прогнозирует, что интересы США будут смещены на Тихоокеанский регион

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Это началось при Дональде Трампе, отметил Алексей Якубин

Не исключено, что интересы США во многом будут смещены на Тихоокеанский регион. Это движение началось при президенте Дональде Трампе и, скорее всего, продолжится при следующем президенте США.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Алексей Якубин.

Эксперт обратил внимание на то, что Джо Байдену, которого называют победителем на президентских выборах в США, 77 лет, поэтому, говорит Алексей Якубин, не исключено, что часть полномочий будет выполнять вице-президент Камала Харрис. Он напомнил, что она имеет ямайско-индийское происхождение.

"Я не исключаю, что одна из целей Камалы Харрис будет в том, чтобы на сторону США перевести Индию. Индия - это страна, которую мы часто тоже недооцениваем, считаем бедной, где-то далекой, но Индия – это уже космическая страна, она имеет разные сектора, которые достаточно развиты", – отметил Алексей Якубин.

Политолог прогнозирует, что интересы США во многом будут смещены на Тихоокеанский регион.

"Это началось при Дональде Трампе, когда он ключевую линию американской политики выстраивал вокруг Тихоокеанского региона, но, я думаю, что, скорее всего, это продолжится. И это, в свою очередь будет означать, насколько я вижу, что США будут готовы искать новые подходы как к Китаю, так и, я не исключаю, что к РФ", – сказал Алексей Якубин.

Эксперт прогнозирует, что демократы будут искать новые подходы к РФ. Алексей Якубин предположил, что для Джо Байдена будет приоритетной тема перезагрузки отношений с РФ.

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"А для нас это может быть показательным в том смысле, что будет большее давление на Киев, как это не парадоксально, в контексте выполнения Минских договоренностей, потому что демократы являются, как правило, сторонниками международных договоров, глобальной безопасности, глобальных организаций... Я не исключаю, что может так быть, что по линии Украины мы будем ощущать увеличение давления именно в том смысле, что демократам не нужна Украина, где конфликт на востоке влияет или эскалирует отношения США и РФ", – отметил Алексей Якубин.

Напомним, 7 ноября в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.

В свою очередь, Дональд Трамп подчеркнул, что штаб будет оспаривать результаты выборов в суде на следующей неделе, и добавил, что"Байден спешит ошибочно поставить себя за победителя".