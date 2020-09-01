Политолог объяснил, почему местные выборы важны для "слуг народа"

Эта политическая сила на местном уровне вообще не имеет представителей, констатировал Алексей Якубин

Для "слуг народа" местный уровень важен, потому что определенное количество депутатов на этом уровне будет достройкой к той властной структуре, которую они уже имеют.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Алексей Якубин.

Политолог отметил, что местные выборы для партии "Слуга народа" являются важными, поскольку сейчас эта политическая сила на местном уровне вообще не имеет представителей.

"Следовательно, результаты этих выборов должны достроить для "Слуги народа" этот местный уровень. Сейчас у них есть и Кабмин, и фракция в Раде, но нет ни одного представителя - ни своего мэра, ни депутатов на местах, фракций, например, в местных советах. Поэтому получается, что для "Слуги народа" крайне важно взять частично этот местный уровень. Насколько я вижу, они частично, возможно, уже и не надеются на повторение прошлогодних парламентских выборов, но, с другой стороны, местные выборы отличаются от парламентских, потому что здесь, мы видим, есть достаточно много популярных проектов, которые не участвовали в парламентских выборах, которые опираются на местных представителей", – отметил Алексей Якубин.

Эксперт подчеркнул, что для "слуг народа" местный уровень является важным, потому что определенное количество депутатов на этом уровне будет достройкой к той структуре власти, которую они уже имеют.

Как известно, политическая партия "Слуга народа" представила кандидатов, которых будет выдвигать в мэры украинских городов во время местных выборов 25 октября.

Имена кандидатов были объявлены на VII внеочередном съезде политсилы 31 августа.

Также напомним, что избирательная кампания к местным выборам, которые должны состояться 25 октября, начнется 5 сентября.