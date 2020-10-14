Политолог назвал, какую технологию по срыву Минского процесса задействовала власть

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Британия не собирается строить в Украине никаких баз, убежден Дмитрий Корнийчук

Тему о британской военно-морской базе вбросили в информационное пространство как один из элементов по срыву Минских соглашений.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Гость ток-шоу убежден, что Британия не собирается строить в Украине никаких военно-морских баз.

"Британия не собирается строить тут никаких баз, а наша импотентная власть, которая не способна ни на что, не собирается строить тут никакие корабли. Вся эта тема, вброшенная в информпространство, в частности, как и визит Зеленского в Великобританию, это технология, которую придумал, я так понимаю, Ермак", – сказал Дмитрий Корнейчук.

Политолог объяснил, что речь идет о технологии по срыву Минского процесса.

"То есть это все вплетается в канву определенных действий и заявлений президента Зеленского, который начинает корчить второго Порошенко, направленных на то, чтобы постоянно махать такой красной тряпкой перед Москвой и перед "ЛДНР". А как махать красной тряпкой? Вроде ж на Донбассе и не стреляют, то есть надо выполнять политическую часть "Минска". Окей, президент едет в Британию, о чем-то там договаривается и говорит - мы сейчас тут будем строить базу НАТО или британскую базу. Хотя, конечно, мы НАТО не нужны, это все понятно. И подымается сразу шум, и в России говорят, что же, какая база НАТО, и в "ЛДНР" говорят - да ну как, мы ж туда не хотим, там НАТОвский сапог и так далее. То есть это все - один из элементов по срыву Минских соглашений", – заявил Дмитрий Корнейчук.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Великобритания подпишут Меморандум о развитии Военно-морского флота на 1,25 млрд фунтов стерлингов (1,4 млрд евро). По словам Зеленского, меморандум является стратегическим документом для Украины.

"Важный стратегический документ. Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. Мы все верили, что снова появится военно-морской флот в Украине. И мне кажется, что это такой важный сильный шаг", – сказал президент.

Как сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, в рамках подписанного меморандума между Украиной и Великобританией последняя предоставит Военно-морским силам Украины современные образцы военной техники и новейшее высокоточное вооружение.