Политику, которую вел Нацбанк, нужно было менять, – Шевченко об отставке Смолия

Евгений Шевченко Фото из открытых источников

Нардеп заверил, что противостояния с Яковом Смолием не было

Противостояния в "Слуге народа" с председателем НБУ Яковом Смолием не было, а было несогласие с политикой НБУ.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Евгений Шевченко.

Парламентарий прокомментировал информацию относительно того, что председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке.

"То, что у нас было противостояние с политикой Нацбанка – не с г-осподином Смолием, а с политикой Нацбанка по ОВЗ, знаете, внутреннего займа, из-за тех ставок кредитных, депозитных и так дальше, что они делали. Они выкачивали деньги из экономики Украины, кратко. Там у нас есть такой известный господин Дубинский. Он из финансового комитета и он его критиковал больше всего, требовал, чтобы он в отставку ушел. Может, он что-то на него нашел. Не знаю, почему он ушел в отставку. Но то, что господина Смолия надо было менять... Не так – политику, которую вел Нацбанк, надо было уже менять, это было понятно всем во фракции", – сказал Евгений Шевченко.

Напомним, 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке.

Добавим, политтехнолог Борис Тизенгаузен заявлял, что руководство Национального банка Украины сейчас могут поменять, и на отношения с международными кредиторами это не повлияет.