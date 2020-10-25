Политики пишут законы под себя, потому что знают, что выиграют выборы и во второй раз, и в третий раз, – Савченко

Надежда Савченко Скриншот видео

Если бы люди были ограничены одним сроком и после этого был бы запрет баллотироваться и избираться где-либо, они понимали бы, что есть один шанс написать законы так, чтобы было хорошо жить снизу

Политики прекрасно знают, что они купят выборы и во второй, и в третий раз, поэтому и пишут законы таким образом, что хорошо жить только сверху.

Об этом в эфире марафона "Местные выборы в Украине" на телеканале ZIK заявила бывшая нардеп Надежда Савченко.

"К сожалению, законы уже давно не пишут по совести. Уже очень давно законы пишутся теми, кого мы выбираем. То есть депутаты пишут законы не для людей. И законы - как дышло: куда повернул, туда и вышло. Пишутся они часто теми людьми, которые сверху. Пишутся для самих себя. Если бы люди были ограничены, например, одним термином, и после того был бы запрет баллотироваться и избираться где-либо, люди бы понимали, что есть один шанс написать законы так, чтобы было хорошо жить снизу", – считает Надежда Савченко.

Но поскольку политики прекрасно знают, что они купят выборы и во второй, и в третий раз, поэтому, продолжила Савченко, они пишут законы таким образом, что хорошо жить только им сверху.

Вместе с тем она отметила, что украинцы постоянно думают об изменении такой ситуации, но все шансы теряют.

"Говорилось после Майдана о Конституционном конвенте, о том, как надо перезагружать полностью политическую систему в Украине, и, к сожалению, мы теряем эти возможности, потому что те, кто приходят, – замыливают людям глаза и рассказывают, что у нас демократия, что западные партнеры нам подскажут, как ее делать. Поэтому мы движемся таким курсом, куда нас погнали как баранов", - прокомментировала Надежда Савченко.

Напомним, ранее экс-нардеп Надежда Савченко заявляла, что чиновники пишут законы и умело прячут концы в воду.