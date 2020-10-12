Политика санкций против России должна продолжаться до деоккупации Крыма, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Для Польши понятны санкции, которые введены в связи с российской агрессией

Президент Польши Анджей Дуда выступает за продление "крымских" санкций против Российской Федерации. Он заявил, что это должно продолжаться до деоккупации полуострова. Об этом он заявил в Киеве на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, который транслировал телеканал ZIK.

По словам Дуды, необходимо вернуть контроль Украине над частями оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также возвращение контроля над Крымом.

"Санкции, которые были приняты в связи с российской агрессией, являются для нас понятными. До деоккупации Крыма политика санкции должна продолжаться", - заявил он.

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Напомним, сегодня, 12 октября, в Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды, который находится в Украине с официальным визитом. Как отмечается, после окончания переговоров будут подписаны двусторонние документы.