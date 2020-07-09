Полиграф для "слуг народа": Качура назвал, кто возьмет на себя расходы по проверке на "детекторе лжи"

Александр Качура Фото из открытых источников

Такую процедуру определит областной центр партии, говорит нардеп

О том, проводить ли проверки на полиграфе кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах, будут решать областные ячейки партии. Они же и будут финансировать эти расходы.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Ведущие напомнили об инициативе относительно проверки на полиграфе кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах, а это большое количество людей, и поинтересовались, кто будет финансировать такие расходы, поскольку одна проверка стоит ориентировочно 2,5 тыс. гривен. Более того, нужно найти большое количество полиграфов и работников, которые бы их обслуживали.

Новости по теме: В Раду внесли постановление о дате местных выборов

"У нас нет в планах прохождения на полиграфе кандидатов на всей территории Украины. Но те кандидаты, которых будут отбирать в каждой ячейке, они могут проходить и тестирования, и собеседования, и полиграфы. Такую процедуру определит областная ячейка партии, то есть это их право. Будет финансирование непосредственно ячейки. У нас есть юридические лица Украины – эти представительства в регионах. То есть у них будут членские взносы уплачиваться туда, и они могут за свои членские взносы, если они считают необходимым это делать, они будут заказывать такие услуги", – сказал парламентарий.

Как сообщалось, в "Слуге народа" не исключают проверки на полиграфе для кандидатов на местных выборах.

Читайте также: "Кандидатов на пост мэра Киева от "Слуги народа" ожидают социологические праймериз, – Арахамия".