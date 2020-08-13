Покушение на расхищение бюджетных средств: Мэра Николаева Сенкевича вызывают на допрос в полицию из-за заявления депутата Невенчанного

Александр Сенкевич. Фото: nikvesti.com

Николаевского городского голову Александра Сенкевича вызывают на допрос в полицию по поводу возможного расхищения бюджетных средств на основании обращения депутата областного совета Максима Невенчанного.

Об этом он заявил в четверг, 13 августа, в комментарии "НикВести".

Сенкевич отметил, что вопрос касается недавно принятой городским советом так называемой транспортной стратегии.

Напомним, в четверг, 23 июля, депутаты Николаевского городского совета внесли изменения в Программу социально-экономического развития, что включает в себя строительство тоннеля, объездной дороги и Новозаводской в бетоне на общую сумму в 556 млн гривен.

Затем Максим Невенчанный обратился к представителям правоохранительных органов, народным депутатам Украины, а также к главе Николаевской государственной администрации Александру Стаднику, подозревая, что в рамках реализации "транспортной стратегии" Николаева могут быть расхищены бюджетные средства.

При этом Александр Сенкевич заявил, что считает смешным данное заявление.

"По объявлению депутата областного совета Невенчанного, который вообще не рубит в понимании, что такое бюджетный процесс, что такое программа соцэкономразвития, что такое бюджетное выделение средств. К его стыду, за четыре с половиной года работы депутатом он этого не выучил. Он написал в полицию, что есть какая-то транспортная стратегия. И меня в ближайшее время вызывают на допрос по этому вопросу - покушение на расхищение бюджетных средств", - сказал он.

Отметим, что ранее Невенчанный призвал мэра Сенкевича к публичному обсуждению транспортной стратегии Николаева и уличил его в искажении фактов.

Также Невенчанный представил своё видение транспортной стратегии для города Николаева. Позже свою транспортную стратегию представил и Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что Невенчанный ранее выпустил ролик, в котором раскрыл недочеты в стратегии городского головы Николаева.







