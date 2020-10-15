Покупка голосов будет до тех пор, пока люди будут жить бедно, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Подкуп избирателей будет существовать до тех пор, пока люди будут рассматривать избирательный процесс как способ заработка, отметил ученый

Покупка голосов будет до тех пор, пока люди будут жить бедно. Подкуп избирателей можно было бы остановить, если бы работала правоохранительная система, но она в Украине коррумпированная и нефункциональная.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Виталий Журавский считает, что Избирательный кодекс не соответствует Конституции Украины, потому что, по Основному закону, источником и носителем власти является народ, а по Избирательному кодексу – источником и носителем власти является партия. Гость ток-шоу прогнозирует, что избиратели будут ставить "галочки" напротив партий, таким образом в большинстве округов квоты не будут выбраны, и тогда в местные советы будут попадать те, кто будет на первых местах в партийных списках.

"По поводу покупки. Покупка была, покупка есть и будет тогда, когда люди будут жить бедно, когда люди будут рассматривать избирательный процесс как способ заработка. А большинство людей в Украине бедные", - отметил Виталий Журавский.

Гость ток-шоу добавил, что подкуп избирателей можно было бы остановить, если бы работала правоохранительная система, но она в Украине коррумпированная и нефункциональная, поэтому покупка голосов будет.

Напомним, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявлял, что из всех уголовных производств, открытых по фактам нарушения избирательного процесса, пятая часть касается вероятных фактов подкупа.

Ранее сообщали, что Министерство юстиции предложит изменить форму бюллетеней в связи с тем, что кандидаты нередко меняют свои имена и фамилии, становясь однофамильцами лидеров избирательных гонок.