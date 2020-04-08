Пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, - Офис президента

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Такого согласия пришли на традиционном совещании под председательством президента Украины по борьбе с коронавирусом

В настоящее время нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что такого согласия пришли на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

К тому же не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в правительстве.

"Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространения коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что много украинцев ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными в отношении людей и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", – сказал Владимир Зеленский.

Также премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат людям с самыми низкими доходами.

Кроме того, по поручению президента правительство классифицировал категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченные семьи с детьми, малый и средний бизнес.

Напомним, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля.

Кроме того, с 6 апреля в Украине начали действовать усиленные ограничения по карантину из-за пандемии коронавируса COVID-19. Отметим, ряд дополнительных ограничительных мер будет до окончания карантина в стране.