Погребинский о письме Медведчука к президенту: Зеленскому, вероятно, советуют избегать прямой коммуникации с оппозицией

Михаил Погребинский ZIK.UA

Однако коммуницировать было бы совершенно естественно, говорит политолог

У президента Владимира Зеленского, вероятно, есть такие советники, которые советуют ему избегать прямой коммуникации с лидером оппозиции.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Михаил Погребинский.

Политолог согласился с мнением, что отсутствие ответа от президента Украины Владимира Зеленского на открытое письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – это тоже ответ.

"Человеку нечего сказать. У него есть, по видимому, такие советники, которые предлагают ему избегать прямой коммуникации с лидером оппозиции. Но вот опросы общественного мнения показывают, что в партийных списках партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" идет второй сразу после партии Зеленского, и просто естественно было бы совершенно вести какую-то коммуникацию, раз главная, по сути, политическая оппозиция что-то спрашивает, ты должен ответить", – сказал Михаил Погребинский.

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Как сообщалось, "Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивает, чтобы президент Владимир Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Виктор Медведчук.

Напомним, в письме Зеленскому Медведчук призвал главу государства принять реальность, в которой он существует.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует, ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не означает идти путем концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - подчеркнул в письме Медведчук.