Погребинский: Медведчук еще 7 лет назад предупреждал, что СА с Евросоюзом приведет к внешнему управлению и обнищанию

Михаил Погребинский ZIK.UA

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук еще семь лет назад предупреждал, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом приведет к внешнему управлению и обнищанию Украины. Об этом сообщил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "112 Украина".

"Я, например, помню выступление Виктора Медведчука, которого вы цитировали, еще в 2013 году, перед вот этой Революцией Достоинства, как она называется, да? Где он подробно объяснял, что будет, если будет подписано соглашение об ассоциации, подробно, в деталях. Это было, насколько я помню, в программе Савика Шустера. Так что об этом шла речь, но это было проигнорировано", – отметил он.

Ранее Медведчук заявлял, что, исходя из прописанных в Соглашении об ассоциации с ЕС асимметричных и дискриминационных условий, идея создания и функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом с самого начала была обречена на провал. Негативные тенденции экономического партнерства и равенства 2020 года – главное тому подтверждение, отметил он. По данным Госстата, по итогам 4 месяцев 2020 года экспорт товаров Украины в страны ЕС сократился на 10,7% ‒ до $6,7 млрд, а его доля упала до 38,5%. Сальдо двустороннего товарооборота составило -$1,1 млрд.

"Более того, обещанная евроинтеграторами в 2014 году диверсификация и замещение евразийских рынков с помощью европейских также полностью провалены. К примеру, по итогам 2019 года Украина экспортировала товаров в страны Евросоюза на $20,7 млрд (доля ‒ 41,5%), на рынки стран СНГ – на $6,7 млрд (13,4%). Если сравнивать с 2011 годом, когда был зафиксирован пик торговли Украины с ЕС и СНГ, то годовой объем экспорта товаров в страны Евросоюза вырос всего лишь на $2,8 млрд (с $17,9 млрд), тогда как в страны СНГ – обвалился на немыслимые $19,5 млрд (с $26,2 млрд). Это привело к глубочайшему кризису в промышленности, невыполнению бюджетных поступлений, рекордным заимствованиям, появлению многомиллионной армии безработных и трудовой миграции, тотальной нищете", – отмечал Медведчук.