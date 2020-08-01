Поездки Кравчука в Минск иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины, например, распадом СССР, - Кулеба

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Глава МИД уверен, что Кравчук имеет большой политический опыт и поможет усилить работу украинской делегации в ТКГ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма планировал покинуть украинскую делегацию в ТКГ уже давно, как минимум в феврале 2020 года, а первый глава государства Леонид Кравчук – достойная замена. Об этом глава МИД рассказал в интервью "Главкому".

"Он (Леонид Кучма, - ред.) говорил, что, наверное, пора ему уходить. Однако до последнего времени Леонид Данилович продолжал выполнять свою функцию", – отметил министр.

По мнению главы МИД, первый президент Украины имеет большой политический опыт и поможет усилить работу украинской делегации.

"Поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза", – пошутил Кулеба.

Напомним, накануне, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой делегации в Трехсторонней контактной группе.

Позже Леонид Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы на переговорах с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе.