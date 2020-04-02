Подписание закона о рынке земли в Украине блокируется более 10 постановлениями

Верховная Рада. Фото GettyImages/Global Images Ukraine

В Раде зарегистрированы 13 проектов постановлений об отмене результатов голосования за данный документ

В Верховной Раде Украины сейчас зарегистрировано более десятка проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, в среду, 1 апреля, в разделе зарегистрированных за текущую неделю документов появилось восемь постановлений с общим названием - "Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом как закона проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (рег. № 2178-10 от 10.10.2019).

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Накануне, 31 апреля, таких насчитывалось еще пять.

Как сообщалось, первыми были зарегистрированы проекты постановлений №2178-10-П и №2178-10-П1 "Об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (рег. №2178-10 от 10.10.2019 года)". Их авторы соответственно внефракционные нардепы Антон Поляков и Оксана Савчук.

Последний этап прохождения большинства проектов - "переданы на рассмотрение руководству". Их тексты пока не опубликованы.

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Отметим, что до рассмотрения всех этих постановлений подписание законопроекта №2178-10 заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для главы государства Владимира Зеленского.