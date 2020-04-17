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Подозреваемые в СИЗО, до конца первого полугодия передадим дело в суд, – Геращенко об убийстве Шеремета

Антон Геращенко Фото - скриншот

Заместитель министра объяснил, на каком этапе расследование резонансного убийства

Правоохранители готовятся к концу первого полугодия передать дело в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в суд.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Антон Геращенко объяснил, на каком этапе находится дело относительно расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

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"Все подозреваемые, которые находились в СИЗО на начало расследования этого дела, – это госпожа Кузьменко, господин Антоненко, – находятся в СИЗО. Мы готовимся к концу первого полугодия передать это дело в суд", – заявил Антон Геращенко.

Напомним, Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования в деле убийства журналиста Павла Шеремета до 12 июня 2020 года.

Добавим, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета через два месяца будет результат, который может понравиться не всем.

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