Под Радой митингуют представители профсоюзов. Фото

Люди протестуют против закона о труде, закона о профсоюзах и закона о фонде социального страхования

Митинг профсоюзов под Верховной Радой Фото: Телеграм-канал PavlovskyNews Митинг профсоюзов под Верховной Радой Фото: Телеграм-канал PavlovskyNews Митинг профсоюзов под Верховной Радой Фото: Телеграм-канал PavlovskyNews Митинг профсоюзов под Верховной Радой Фото: Телеграм-канал PavlovskyNews

На митинг под здание Верховной Рады Украины вышли представители профсоюзов, чтобы оспорить три закона. Об этом сообщает PavlovskyNews.

В частности, люди протестуют против закона о труде, закона о профсоюзах и закона о фонде социального страхования. По их словам, теперь государство может регулировать работу профсоюзов.

Организаторы уверенны, что эти три закона нарушают права украинцев и международные нормы. А их главным требованием является увольнение председателя комитета соцполитики Галины Третьяковой, так как инициатором этих законопроектов был именно этот комитет.

Также на митинге присутствуют и сотрудники государственных шахт, которые также просят погасить перед ними задолженность в размере 1,2 млрд гривен.

Новости по теме: Депутат Третьякова ответила, в каком случае готова уйти в отставку

Напомним, ранее народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, прославившаяся призывом стерилизовать безработных, сделала еще одно громкое заявление. По ее словам, родственники пропавших без вести на Донбассе украинцев не сообщают об их смерти официально, чтобы получать большие выплаты.