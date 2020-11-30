"Под локдаун" будут пытаться списать экономические недоработки, - Владимир Арешонков

Владимир Арешонков Скриншот из видео

О введении жесткого карантина власть должна предупредить за неделю, говорит парламентарий

"Под локдаун" Кабинет министров Украины будет пытаться списать экономические и другие недоработки.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат, член депутатской группы "Довира" Владимир Арешонков.

Гость ток-шоу отметил, что власти не могут ввести локдаун с 1 декабря, поскольку о таком решении нужно предупредить за неделю.

"Но даже если будут предлагать вводить с начала декабря, это значит для меня лично, что "под локдаун" могут и будут пытаться списать какие-то экономические недоработки, то, что недобрали в бюджет, и тому подобное. Сейчас будет очень классно сказать – смотрите, локдаун в декабре, мы же все хотели в декабре – а нет... Если мы перейдем в январь, в большой период, так же будут говорить, что хотели стартовать в начале года, но не удается, потому что январь ушел на локдаун. Поэтому "под локдаун" сейчас правительство, я чувствую, будет стараться очень классно отдельные вещи списать", – сказал Владимир Арешонков.

Парламентарий подчеркнул, что в этой ситуации о введении карантина следует опираться на мнение медиков.

Как сообщали, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров Украины планирует ввести в стране полный локдаун уже с 24 декабря.

По информации из СМИ, в Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна. Жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.