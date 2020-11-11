Почти 60% украинцев верят в нормализацию отношений между Украиной и Россией, - опрос

Фото из открытых источников

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, 56,6% украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией.

Отметим, что в апреле количество украинцев, верящих в нормализацию отношений с РФ, составляло 51,3%.

В свою очередь только 30% украинцев считают, что в будущем Украина и Россия будут иметь напряженные/конфликтные отношения.

При этом, с запада на восток растет доля тех, кто верит в нормализацию отношений - с 52% на западе до 72% на Донбассе (соответственно, с 33% до 22% снижается доля тех, кто считает, что страны будут иметь конфликтные отношения).

Вместе с тем, по сравнению с апрелем, когда соотношение было 51% против 33%, стало больше тех, кто ожидает нормализации отношений.

Фото из открытых источников

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, Киевским международным институтом социологии по собственной инициативе, в течение 17-24 октября 2020 года.

Метод опроса - телефонное интервью с использованием компьютера. Общее количество респондентов - 1502 человек. Вероятная погрешность - 2,6%.