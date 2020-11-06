Почему в ВРУ не хватило голосов для назначения судьи КСУ, – Корниенко назвал причину

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко Фото из открытых источников

Кандидаты не вызвали внимания фракции, сказал нардеп

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, почему в парламенте не хватило голосов для того, чтобы назначить одного из кандидатов на должность судьи КСУ. Он заявил, что кандидаты не пришли на заседание фракции, поэтому монобольшинство не готово брать за них ответственность.

Об этом нардеп заявил во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK.

"Возможно, эти судьи не вызвали внимания нашей фракции, в частности. Эти судьи – мы их не видели на фракции, подавались представители других политических сил", – сказал Александр Корниенко и добавил, что фракция не готова брать ответственность за таких кандидатов.

Нардеп рассказал, что один из кандидатов на должность судьи КСУ Виктор Кичун, по кандидатуре которого сегодня в ВР не голосовали, приходил на заседание фракции и вел профессиональную дискуссию.

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"Не все поняли, конечно. Я - не очень. О себе буду говорить. Может, большинство коллег и поняли. Шутка такая. Но, действительно, нюансы такие тонкие", - сказал Александр Корниенко.

Нардеп добавил, что во фракции достаточно конституционалистов, чтобы вести профессиональное обсуждение и дискуссию с кандидатами на должности в КСУ.

Как сообщали, народные избранники во время заседания ВРУ провалили голосование за кандидатуру на должность судьи КСУ - за назначение действующего нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Павленко, который во время рейтингового голосования получил наибольшую поддержку зала, проголосовали лишь 100 парламентариев. Спикер Дмитрий Разумков обратился в профильный комитет с просьбой подготовить проведение повторного конкурса на должность судьи КСУ.

Добавим, народный депутат Галина Янченко заявляла, что во фракции "Слуга народа" определились лишь с одной кандидатурой на должность судьи КСУ.