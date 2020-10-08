Почему на здоровье граждан надо реализовывать политику? - Нимченко о российской вакцине от COVID-19

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Речь идет о здоровье нации, подчеркнул парламентарий

РФ на сегодня по импорту для Украины - на втором месте после Китая. Поэтому, если идет торговля с РФ, есть договорные отношения, то почему на здоровье граждан в вопросе вакцины от коронавируса надо реализовывать политику?

Такой риторический вопрос в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения озвучил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Василий Нимченко.

Парламентарий отметил, что во время визита народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Москву прозвучало предложение, чтобы Украина проявила инициативу наравне с 50-ю другими государствами, которые по состоянию на сегодня подали заявки на получение вакцины от коронавируса.

"Мы там должны быть. Речь идет о здоровье нации", – сказал Василий Нимченко и отметил, что речь идет о выполнении статьи Конституции Украины, которая говорит о том, что здоровье и жизнь граждан - это высшая ценность.

"Вот эта трескотня и вся милитарная риторика, которая у нас звучит, посылаясь на страну-агрессора, на то, что боевые действия, на то, что оккупация, и одновременно ведя торговлю по линии военпрома, по линии других... Вы знаете, что РФ на сегодняшний день по импорту - на втором месте после Китая для Украины. Значит, идет торговля, идут договорные отношения, то почему на здоровье граждан надо реализовывать политику?" - заявил Василий Нимченко.

Как сообщали, народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не исключает возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину.