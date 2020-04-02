Почему "ЕС" голосовала за рынок земли, – Дубинский назвал причину

Александр Дубинский из открытых источников

Речь идет о доступе к финансовым потокам, заявил нардеп

Депутаты от "Европейской Солидарности" проголосовали за закон об открытии рынка земли, потому что им обещали, что заместитель министра финансов Светлана Воробей останется на своей должности, получая доступ к финансовым потокам.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Народный депутат утверждает, что заявление представителей "Европейской Солидарности" о том, что они проголосовали за закон об открытии рынка земли потому, что такова их принципиальная позиция, это неправда.

"Что касается, почему они проголосовали. Значит, господин Уманский назначил своим заместителем некую Светлану Воробей. И Светлана Воробей - это замминистра финансов, которая курирует сейчас таможню и налоговую в Минфине Уманского. Человек, который работал у нас в финансовом комитете парламента и был оттуда уволен за то, что сидел на зарплате у Нины Южаниной, которая является личным аудитором Петра Порошенко и депутатом в БПП, вернее, "Европейской Солидарности". То есть, они проголосовали за рынок земли, потому что им было обещано, что замминистра финансов Воробей останется на своей позиции и будет и дальше курировать таможню и налоговую, таким образом получая доступ к финансовым потокам. Это именно все о "Европейской Солидарности" и их принципиальной позиции", – заявил Александр Дубинский.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины приняла закон об открытии рынка земли. Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

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