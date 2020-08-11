По обращению Медведчука и Нимченко прокуратура начала уголовное производство за пропаганду нацизма на билбордах в Херсоне

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Согласно сообщению Офиса генерального прокурора, 27 июля 2020 года прокуратурой Херсонской области по фактам пропаганды национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в городе Херсоне со стороны должностных лиц государственной власти, местного самоуправления начато уголовное производство № 42020230000000067 по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины.

Таким образом органы прокуратуры отреагировали на депутатский запрос народных депутатов Украины от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука и Василия Нимченко, сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, устроив тотальную "декоммунизацию", власть продолжает политику попустительства по отношению к открытой пропаганде нацизма, которая, по сути, стала возводиться в ранг государственной идеологии представителями местного самоуправления.

Народные депутаты указали на грубое нарушение законодательства со стороны чиновников, в частности мэра Херсона Владимира Николаенко, от имени которого были размещены билборды и ситилайты с поздравлениями по случаю годовщины провозглашения Акта восстановления Украинского государства с прославлением национал-социалистической Германии и Гитлера.

В депутатском запросе отмечается, что некоторые политические партии, в частности "Национальный корпус", "Свобода", откровенно и безнаказанно пропагандируют идеологию нацизма, реанимируя фашистские лозунги относительно "чистоты нации", а их представители прибегают к антисемитским действиям, совершают погромы и нападения как на идеологических оппонентов, так и на граждан Украины, которые являются представителями национальных меньшинств.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" заявляет, что пособники фашизма предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание. "Мы не допустим разгула коричневой чумы в Украине, осквернения Великого подвига народа в Великой Отечественной войне против нацизма и памяти воинов, которые героически защищали свою Родину", - отметили в политсиле.