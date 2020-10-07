По меркам "зеленой " и "порошенковской " власти, когда людей лечат - это неправильно: Рабинович о российской вакцине от COVID-19 для Украины

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

По меркам "зеленой" и "порошенковской" власти, когда людей лечат – это неправильно, когда пытаются установить мир – неправильно, и создавать рабочие места – это тоже неправильно.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

Политик отметил, что примерно месяц назад президент Владимир Зеленский сказал, что Украина работает над вакциной от коронавируса, но позже заявил, что у нас нет средств для этого. Такая "клоунада", по словам Рабиновича, длится уже много лет и привела к уничтожению медицины.

Вместе с тем парламентарий добавил: Сейчас у Украины появился исторический шанс – получить от РФ вакцину против COVID-19, однако власть в раздумьях и задает вопрос, нужно ли ей это. Такая позиция власти, по мнению Вадима Рабиновича, является неправильной по отношению к жизням людей.

"Сегодня мы ставим вопрос, правильно ли сделал Виктор Медведчук, обратившись с просьбой к президенту России выделить нам коронавирусную вакцину, которая может спасти тысячи жизней. Скажите мне, мы в своем уме, если мы задаем себе такой вопрос? Медведчук поступил как самый настоящий патриот Украины, который любит свою страну и свой народ. Он просил не для себя, не для меня, не для партии, он не говорил, что давайте вакцину туда, не давайте туда, он сказал: "Помогите сегодня нашим людям!" - заметил Вадим Рабинович.

Новости по теме: Марчевский: Украине необходимо закупить у РФ вакцину от коронавируса

Однако действующая украинская власть, продолжил народный депутат, заняла такую позицию, что помогать людям – это неправильно.

"Вторая просьба с которой он (Виктор Медведчук – ред.) обратился – пожалуйста, в одностороннем порядке снимите санкции с ряда предприятий, что даст возможность уже сегодня создать 150 тысяч рабочих мест. Скажите мне, в каком государстве может ставиться вопрос, правильно ли поступил Медведчук? По вашим меркам – этой "зеленой" и "порошенковской" власти, когда людей лечат – это неправильно, когда пытаются установить мир – это тоже неправильно, создавать рабочие места – неправильно. Надо продавать свою страну, продавать землю, создавать игорный бизнес, и с голой жопой отправлять людей мыть туалеты, собирать клубнику или работать проститутками. Это все, что вы дали своей стране. И у вас еще сейчас язык поднимается спросить, правильно ли поступил Медведчук. Я горжусь его поступком, как и каждый член нашей партии", – подчеркнул Вадим Рабинович.

Как сообщали, Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не исключает возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину.