По инсайдерской информации из ОП, местные выборы могут перенести с осени на весну, – Евтушок

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"Власть будет пытаться повернуть ситуацию в свою пользу"

По инсайдерской информации из Офиса президента Украины, местные выборы могут перенести с осени 2020-го на весну следующего года.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VIII созыва Сергей Евтушок.

Политик прокомментировал, может ли власть воспользоваться ситуацией с коронавирусом и, в частности, перенести местные выборы, которые запланированы на осень 2020 года.

"То, что власть будет пытаться на свою пользу повернуть эту ситуацию, это однозначно такие шаги будут. Они сейчас круглосуточно, даже ночью думают о таких вещах, чтобы повернуть. По моей инсайдерской информации из Офиса президента, действительно, есть подтверждения этих решений относительно переноса выборов с осени на весну", – заявил Сергей Евтушок.

Политик отметил, что одна из причин – это падение рейтинга политической силы "Слуга народа". Сергей Евтушок добавил, что учитывая коалицию монобольшинства и "Европейской Солидарности" сегодня рейтинг этих партий снижается, несмотря на желание его реанимировать.

Среди других составляющих желания перенести выборы – ситуация с коронавирусом, добавил политик.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины и бывший бывший председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков убежден, что местные выборы – это вызов для членов "СН".

Добавим, ранее в эфире телеканала ZIK народный депутат Украины предыдущего созыва Леонид Емец заявлял, что власть может использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы отсрочить дату местных выборов.