Площадка для межпарламентского диалога является важной, – депутат Госдумы РФ Деньгин

Член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин Фото - скриншот

Для парламентариев площадка межкомитетского, межфракционного и, самое главное, – межпарламентского диалога является очень важной.

Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Такое мнение Вадим Деньгин высказал после встречи делегации межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина – Россия – Германия – Франция", представленной депутатами "Оппозиционной платформы – За жизнь", с депутатами Государственной Думы РФ в Москве.

"Мы прекрасно понимаем, что для нас как парламентариев площадка диалога парламентского, в данном случае, комитетского, межкомитетского, межфракционного, и самое главное - межпарламентского, она важная. Нам очень, фракции ЛДПР, импонирует вот это движение "ради мира". И самое главное, если мы увидим желание коллег иностранных - французов и немецких коллег, мы будем этому активно содействовать. Тем более, я недавно прилетел с Брюсселя, я был в рамках межпарламентской конференции по Балтийскому морю, где в Европарламенте мы встречались с представителями Европарламента, и диалог между странами, в том числе российско-украинский, украинско-российский, активно готовы поддерживать. И я уверен в том, что любой депутат, который представляет фракцию ЛДПР, в этом плане готов активно подставить плечо", – заявил Вадим Деньгин.

Как сообщалось, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук после встречи делегации межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", представленной депутатами "Оппозиционной платформы – За жизнь", с депутатами Госдумы РФ в Москве заявил, что делегации парламентов Украины, России, Германии и Франции должны встретиться, чтобы способствовать установлению мира на Донбассе.